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  • Світла знову буде менше: в Укренерго прогнозують повернення погодинних відключень

Світла знову буде менше: в Укренерго прогнозують повернення погодинних відключень

Сьогодні 22:01
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Погодинні відключення світла зовсім скоро повернуться до України.

Новости Днепра про Світла знову буде менше: в Укренерго прогнозують повернення погодинних відключень

В Україні четвертий день поспіль не прогнозують відключень світла, але за словами голови правління “Укренерго” Володимира Кудрицького, ситуація скоро зміниться. Таку думку посадовець висловив в ефірі Української правди.

Відключення світла повернуться, коли на ремонт підуть певні блоки атомних електростанцій, зауважив Кудрицький. Цілодобова наявність електроенергії є тимчасовим покращенням. 

Відсутність відключень в останні дні зумовлена виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій, пояснив він. За словами Кудрицького, вже зовсім скоро за графіком на ремонт мають піти інші блоки. 

Відповідно, ситуація останніх днів, коли не було відключень, знову зміниться, підсумував Кудрицький.

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Новости Днепра про Світла знову буде менше: в Укренерго прогнозують повернення погодинних відключеньУкраїнська Новости Днепра про Світла знову буде менше: в Укренерго прогнозують повернення погодинних відключеньРусский

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