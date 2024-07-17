Світла стане більше: до енергосистеми України достроково підключили енергоблок-тисячник

В Україні невдовзі покращиться ситуація з відключеннями світла.

Це пов’язано з тим, що Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Таке завдання дало Міністерство енергетики України. Це покращить ситуацію зі світлом найближчим часом.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі НАЕК «Енергоатом».

“Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу. Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт”, – йдеться у повідомленні.

Там також додали, що всі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

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