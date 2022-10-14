Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Світла пам’ять: у реанімації помер 45-річний Захисник із Дніпропетровської області

Світла пам’ять: у реанімації помер 45-річний Захисник із Дніпропетровської області

Сьогодні 17:34
просмотров

Вічна слава!

Новости Днепра про Світла пам'ять: у реанімації помер 45-річний Захисник із Дніпропетровської області

11 жовтня в реанімаційному відділенні Полтавської клінічної лікарні помер Герой із Дніпропетровщини Олександр Петров. Йому було 45 років.

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Білоусов.

Олександр працював на БКХЗ та Дніпровському металургійному комбінаті. З перших днів березня боронив українську землю від російських окупантів. У воїна залишилися донька, батько та сестра.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Олександра. Вічна шана Герою!

Читайте також:

Новости Днепра про Світла пам'ять: у реанімації помер 45-річний Захисник із Дніпропетровської областіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:41
    Вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиці

    Через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України у багатьох…

    На Дніпропетровщині двоє жінок отруїлися дикорослими “боровиками”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    На Дніпропетровщині двоє жінок отруїлися дикорослими “боровиками”

    На Дніпропетровщині зареєстрували черговий випадок отруєння дикорослими грибами.

    На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:27
    На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій

    Учора, 13 жовтня, о 23:50 на лінію «101» надійшло повідомлення…

    За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня
    новини України
    Сьогодні 11:31
    За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня

    Слава Україні! Слава ЗСУ!

    Наверх