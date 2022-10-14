Світла пам’ять: у реанімації помер 45-річний Захисник із Дніпропетровської області

Вічна слава!

11 жовтня в реанімаційному відділенні Полтавської клінічної лікарні помер Герой із Дніпропетровщини Олександр Петров. Йому було 45 років.

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Білоусов.

Олександр працював на БКХЗ та Дніпровському металургійному комбінаті. З перших днів березня боронив українську землю від російських окупантів. У воїна залишилися донька, батько та сестра.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Олександра. Вічна шана Герою!

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