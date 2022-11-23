Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключення

У більшості областях України застосовують аварійні відключення електроенергії.
Наразі відомо про аварійні відключення світла в Харкові, Львові, Одеській та Київській областях. Інформація від представників місцевої влади.
Пропало світло і в Дніпрі. В області почалися аварійні відключення.
За попередніми даними, зупинилися всі блоки Південноукраїнської АЕС. Це сталося через пошкоджені магістралі та відсутність світла.
У Молдові масові відключення електроенергії внаслідок ракетних ударів рф по Україні — про це повідомляє віцепремʼєр країни Спину.
У кого ще є світло – зарядити гаджети та наберіть воду, бо зупинилися і деякі насосні станції.
З хороших новин – енергетики скоро почнуть роботу по відновленню, з поганих – за словами Укренерго аварійні відключення світла триватимуть добу.
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