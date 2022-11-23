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  • Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключення

Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключення

Сьогодні 15:39
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Попередньо, аварійні відключення в Україні триватимуть добу.

Новости Днепра про Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключення

У більшості областях України застосовують аварійні відключення електроенергії. 

Наразі відомо про аварійні відключення світла в Харкові, Львові, Одеській та Київській областях. Інформація від представників місцевої влади.

Пропало світло і в Дніпрі. В області почалися аварійні відключення. 

За попередніми даними, зупинилися всі блоки Південноукраїнської АЕС. Це сталося через пошкоджені магістралі та відсутність світла. 

У Молдові масові відключення електроенергії внаслідок ракетних ударів рф по Україні — про це повідомляє віцепремʼєр країни Спину.

У кого ще є світло – зарядити гаджети та наберіть воду, бо зупинилися і деякі насосні станції. 

З хороших новин – енергетики скоро почнуть роботу по відновленню, з поганих – за словами Укренерго аварійні відключення світла триватимуть добу. 

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Новости Днепра про Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключенняУкраїнська

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