Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключення

Попередньо, аварійні відключення в Україні триватимуть добу.

У більшості областях України застосовують аварійні відключення електроенергії.

Наразі відомо про аварійні відключення світла в Харкові, Львові, Одеській та Київській областях. Інформація від представників місцевої влади.

Пропало світло і в Дніпрі. В області почалися аварійні відключення.

За попередніми даними, зупинилися всі блоки Південноукраїнської АЕС. Це сталося через пошкоджені магістралі та відсутність світла.

У Молдові масові відключення електроенергії внаслідок ракетних ударів рф по Україні — про це повідомляє віцепремʼєр країни Спину.

У кого ще є світло – зарядити гаджети та наберіть воду, бо зупинилися і деякі насосні станції.

З хороших новин – енергетики скоро почнуть роботу по відновленню, з поганих – за словами Укренерго аварійні відключення світла триватимуть добу.

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