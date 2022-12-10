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  • Світла може не бути до 12 годин: у Дніпрі та області запроваджують нові графіки відключення електрики

Світла може не бути до 12 годин: у Дніпрі та області запроваджують нові графіки відключення електрики

Сьогодні 16:54
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У Дніпропетровській області буде запроваджено нові графіки відключення світла.

Новости Днепра про Світла може не бути до 12 годин: у Дніпрі та області запроваджують нові графіки відключення електрики

Графіки складаються з трьох категорій:

  • білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;
  • сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;
  • світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Інакше кажучи, гарантовано світло буде в кожному житлі 6 годин на день, але при цьому його може не бути до 12 годин.

Найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі в Києві. Згодом оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях, – повідомляють в ДТЕК.

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Новости Днепра про Світла може не бути до 12 годин: у Дніпрі та області запроваджують нові графіки відключення електрикиУкраїнська

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