Сайт Дніпра Новини Світла може не бути до 12 годин: у Дніпрі та області запроваджують нові графіки відключення електрики Світла може не бути до 12 годин: у Дніпрі та області запроваджують нові графіки відключення електрики
У Дніпропетровській області буде запроваджено нові графіки відключення світла.
Графіки складаються з трьох категорій:
білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована; сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла; світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Інакше кажучи, гарантовано світло буде в кожному житлі 6 годин на день, але при цьому його може не бути до 12 годин.
Найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі в Києві. Згодом оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях, – повідомляють в ДТЕК.
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