Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключень
Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключень
Сьогодні 19:29
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Стало відомо, яким буде графік відключень світла 6 липня.
На жаль, у суботу, 6 липня, знову весь день діятимуть погодинні відключення світла. Втім, є трохи добрих новин, електроенергію за трьома чергами вимикатимуть лише з 17:00 та до 22:00. У цей проміжок часу діятимуть “світло-сірі” графіки. Решту часу – відключатимуть по дві черги.
Графік для ДТЕКу можна побачити на сайті компанії, а ось для абонентів ЦЕК він буде таким:
з 00:00 до 02:00 відключатимуться 1 та 2 черги;
з 02:00 до 06:00 відключатимуться 3 та 4 черги;
з 06:00 до 09:00 відключатимуться 1 та 5 черги;
з 09:00 до 13:00 відключатимуться 3 та 6 черги;
з 13:00 до 16:00 відключатимуться 2 та 5 черги;
з 16:00 до 20:00 відключатимуться 3 та 4 черги;
з 17:00 до 20:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
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