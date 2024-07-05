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  • Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключень

Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключень

Сьогодні 19:29
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Стало відомо, яким буде графік відключень світла 6 липня.

Новости Днепра про Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключень

На жаль, у суботу, 6 липня, знову весь день діятимуть погодинні відключення світла. Втім, є трохи добрих новин, електроенергію за трьома чергами вимикатимуть лише з 17:00 та до 22:00. У цей проміжок часу діятимуть “світло-сірі” графіки. Решту часу – відключатимуть по дві черги.

Графік для ДТЕКу можна побачити на сайті компанії, а ось для абонентів ЦЕК він буде таким:

  • з 00:00 до 02:00 відключатимуться 1 та 2 черги;
  • з 02:00 до 06:00 відключатимуться 3 та 4 черги;
  • з 06:00 до 09:00 відключатимуться 1 та 5 черги;
  • з 09:00 до 13:00 відключатимуться 3 та 6 черги;
  • з 13:00 до 16:00 відключатимуться 2 та 5 черги;
  • з 16:00 до 20:00 відключатимуться 3 та 4 черги;
  • з 17:00 до 20:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
  • з 20:00 до 22:00 відключатиметься 5 черга;
  • з 20:00 до 24:00 відключатимуться 1 та 2 черги.

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Новости Днепра про Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключеньУкраїнська

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