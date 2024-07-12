У Дніпрі світла буде ще менше: відбулися зміни у графіках відключень

У Telegram-каналі Укренерго повідомили про те, що у зв’язку з аномальною спекою споживання електроенергії занадто високе.
У зв’язку з цим застосовувати відключення 4 черг одночасно будуть з 14:00 до 24:00 – на дві години раніше та на годину пізніше попереднього графіку. В інші години відключатимуть світло трьох черг одночасно.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 12 липня світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки відключень для абонентів ЦЕК та ДТЕК.
За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А список адрес можна отримати на офіційному сайті компанії.
Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень абонентів ДТЕК, а також перевірити відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Нагадаємо, у Дніпрі створили нові графіки відключень світла. Окрім цього, нещодавно ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.
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