У Дніпрі світла буде ще менше: відбулися зміни у графіках відключень

Відбулися зміни у графіках відключень.

У Telegram-каналі Укренерго повідомили про те, що у зв’язку з аномальною спекою споживання електроенергії занадто високе.

У зв’язку з цим застосовувати відключення 4 черг одночасно будуть з 14:00 до 24:00 – на дві години раніше та на годину пізніше попереднього графіку. В інші години відключатимуть світло трьох черг одночасно.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 12 липня світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки відключень для абонентів ЦЕК та ДТЕК.

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А список адрес можна отримати на офіційному сайті компанії.

Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень абонентів ДТЕК, а також перевірити відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Нагадаємо, у Дніпрі створили нові графіки відключень світла. Окрім цього, нещодавно ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.

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