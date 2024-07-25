Світла буде менше: які графіки відключень діятимуть у Дніпрі 26 липня

Знову невтішні новини про відключення світла від Укренерго.

Якщо 25 липня світла було багато, то в п’ятницю, 26 липня, за прогнозами Укренерго ситуація погіршиться. Зовсім без відключень вдасться пожити лише до 5 ранку. А от з 5:00 – 13:00,18:00 – 20:00 та 23:00 – 24:00 – діятиме одна черга відключень

З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – світло вимикатимуть відразу двом чергам. З хорошого тільки те, що у Дніпрі не буде світло-сірих графіків. Однак, якщо споживання буде меншим ніж планувалося, Укренерго може переглянути обмеження та скасувати деякі з них.

Центральна енергетична компанія, яка обслуговує кілька районів Дніпра, оприлюднила графіки відключень на завтра:

1 черга: з 05:00 до 08:00; з 20:00 до 23:00.

2 черга: з 20:00 до 24:00.

3 черга: з 13:00 до 16:00.

4 черга: з 12:00 до 16:00.

5 черга: з 08:00 до 12:00; з 16:00 до 18:00.

6 черга: з 16:00 до 20:00.

Споживачі, яким світло дає ДТЕК, можуть знайти графіки на офіційному сайті.

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