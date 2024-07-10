У четвер, 11 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати відразу чотири черги відключень одночасно. Це означає, що в Дніпрі задіють так звані “світло-сірі графіки”.
У решту годин вимикатимуть по три черги, тож буде трохи легше, і можливо обійдеться без додаткових обмежень. Причина посилення обмежень – зростання споживання у спеку.
Нагадаємо, у Дніпрі для абонентів ЦЕК ввели нові графіки відключень світла.
Читайте також:
У Дніпрі запланували відключення газу.
У Дніпрі чергова трагедія на воді.
14 спортсменів нашої області представлятимуть країну на Олімпійських іграх в…
Одинківка є одним із майже новітніх мікрорайонів Дніпра. Тут немає…