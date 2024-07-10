Світла буде мало: скільком чергам споживачів у Дніпрі відключатимуть електроенергію 11 липня - Днепр Инфо
Світла буде мало: скільком чергам споживачів у Дніпрі відключатимуть електроенергію 11 липня
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Сегодня 19:23

В Укренерго повідомили невтішні новини.

Новости Днепра про Світла буде мало: скільком чергам споживачів у Дніпрі відключатимуть електроенергію 11 липня

У четвер, 11 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати відразу чотири черги відключень одночасно. Це означає, що в Дніпрі задіють так звані “світло-сірі графіки”.

У решту годин вимикатимуть по три черги, тож буде трохи легше, і можливо обійдеться без додаткових обмежень. Причина посилення обмежень – зростання споживання у спеку.

Нагадаємо, у Дніпрі для абонентів ЦЕК ввели нові графіки відключень світла.

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Новости Днепра про Світла буде мало: скільком чергам споживачів у Дніпрі відключатимуть електроенергію 11 липняУкраїнська

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