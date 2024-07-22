Світла буде більше: як діятимуть графіки відключень у Дніпрі 22 липня

За розпорядженням НЕК “Укренерго” заходи обмеження споживання електроенергії у понеділок 22 липня діятимуть протягом усієї доби.
Це означає, що сьогодні у Дніпрі весь день діятимуть графіки відключень світла.
За планом, з 18:00 до 23:00 застосовуватимуть три черги відключень, в інші години – дві черги. Зазначимо, що вночі – з 01:00 до 05:00 застосовувались відключення однієї черги. Відключення чотирьох черг одночасно на сьогодні, 22 липня, поки не планується.
Згідно запланованого графіку, в абонентів ЦЕК відключення світла діятимуть таким чином:
Станом на 07:00 застосовуються відключення 5 та 6 черги.
Для абонентів ДТЕК удень, заходи обмеження застосовуватимуться за допомогою “світло-сірих” графіків. З 18:00 до 23:00 є висока ймовірність відключень у світло-сірій зоні.
Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:
Зауважимо, що протягом дня у застосуванні обмежень споживання можуть відбуватися зміни. Слідкувати за можливими корективами у графіках можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
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