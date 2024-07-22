Світла буде більше: як діятимуть графіки відключень у Дніпрі 22 липня

Удень світла буде більше.

За розпорядженням НЕК “Укренерго” заходи обмеження споживання електроенергії у понеділок 22 липня діятимуть протягом усієї доби.

Це означає, що сьогодні у Дніпрі весь день діятимуть графіки відключень світла.

За планом, з 18:00 до 23:00 застосовуватимуть три черги відключень, в інші години – дві черги. Зазначимо, що вночі – з 01:00 до 05:00 застосовувались відключення однієї черги. Відключення чотирьох черг одночасно на сьогодні, 22 липня, поки не планується.

Графіки відключень ЦЕК

Згідно запланованого графіку, в абонентів ЦЕК відключення світла діятимуть таким чином:

1 черга:

– з 10:00 до 15:00;

– з 20:00 до 24:00.

– з 10:00 до 15:00; – з 20:00 до 24:00. 2 черга:

– з 10:00 до 15:00;

– з 20:00 до 23:00.

– з 10:00 до 15:00; – з 20:00 до 23:00. 3 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 15:00 до 20:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 15:00 до 20:00. 4 черга:

– з 15:00 до 20:00.

– з 15:00 до 20:00. 5 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 20:00 до 24:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 20:00 до 24:00. 6 черга:

– з 00:00 до 01:00;

– з 05:00 до 10:00;

– з 18:00 до 20:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення 5 та 6 черги.

Графіки відключень ДТЕК

Для абонентів ДТЕК удень, заходи обмеження застосовуватимуться за допомогою “світло-сірих” графіків. З 18:00 до 23:00 є висока ймовірність відключень у світло-сірій зоні.

Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі- 3 години можливого відключення.

Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Зауважимо, що протягом дня у застосуванні обмежень споживання можуть відбуватися зміни. Слідкувати за можливими корективами у графіках можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

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