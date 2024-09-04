Світла буде багато: які графіки відключень діятимуть у Дніпрі 5 вересня

У четвер, 5 вересня, у Дніпрі та у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень. Це означає, що якщо не буде непередбачуваних ситуацій, то світла буде значно більше.
Споживачі ДТЕК будуть без світло-сірих графіків, а споживачам ЦЕК за добу світло планують вимикати всього на 5 годин.
Графік ЦЕК:
1 черга: з 05:00 до 10:00.
2 черга: з 15:00 до 20:00.
3 черга: з 20:00 до 24:00.
4 черга: з 00:00 до 05:00.
6 черга: з 10:00 до 15:00.
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