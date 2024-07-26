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Свідки вбивства Фаріон розповіли, чи схожий затриманий у Дніпрі підозрюваний на справжнього вбивцю

Сьогодні 07:28
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Свідки розповіли, чи схожий затриманий молодий хлопець на того, хто стріляв у Фаріон.

Новости Днепра про Свідки вбивства Фаріон розповіли, чи схожий затриманий у Дніпрі підозрюваний на справжнього вбивцю

Перед вбивством мовознавиці Ірини Фаріон сусіди бачили дивного хлопця, одягненого в панаму та окуляри, який спостерігав за її під’їздом, згодом у поліції оголосили про його розшук.

Після затримання підозрюваного сусіди Фаріон розповіли, чи дійсно він схожий на дивака, якого бачили раніше. 

Про це пише Телеграф.

Одна зі свідків розповіла, що в обох є схожість – висипання на підборідді.

У нього на підборідді видно прищики такі невеликі, як вікові. У того що ми бачили у дворі, вони теж були, і у цього на фотографії є. Але чи це точно він, я сказати не можу. Поліція має з’ясувати, має бути якась технологія для порівняння. Було видно тільки частину обличчя. Той хлопець був дуже худорлявий, а по цьому по фотографії незрозуміло наскільки він худий, так сфотографований наче шия грубіша, – розповіла сусідка. 

Вбивство Ірини Фаріон – що відомо станом на зараз?

У п’ятницю 19 липня в Ірину Фаріон стріляли, того ж дня ввечері повідомили про її смерть внаслідок отриманого поранення несумісного з життям. 22 липня у Національній поліції оголосили розшук ймовірного вбивці. 25 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон – ним виявився 18-річний мешканець Дніпра. З’ясувалося, що перед скоєнням злочину хлопець винаймав 3 квартири у Львові. Cлідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем. Однак є достатньо доказів, що стріляв саме він. Попередньо відомо, що хлопець навчався у 62-й Дніпровській школі та грав у команді, що виступає на регіональному чемпіонаті з футболу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що «Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе «автономний революційний неонацист»: що відомо.

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Новости Днепра про Свідки вбивства Фаріон розповіли, чи схожий затриманий у Дніпрі підозрюваний на справжнього вбивцюУкраїнська Новости Днепра про Свідки вбивства Фаріон розповіли, чи схожий затриманий у Дніпрі підозрюваний на справжнього вбивцюРусский

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