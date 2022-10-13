Сварка та бійка: спільні посиденьки закінчилися трагедією

Слідчо-оперативна група Павлоградського районного відділу поліції з’ясувала, що після зустрічі з товаришами чоловік повернувся додому побитий. Поліцейські карного розшуку встановили, що до побиття причетний 28-річний знайомий потерпілого.
Напередодні чоловіки разом вживали алкоголь, після чого між ними виникла сварка та бійка. Зловмисник побив знайомого по голові, а коли потерпілий упав, продовжив завдавати ударів. Потім залишив місце злочину.
Того ж дня нападника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим за погодженням з окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство продовжується.
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