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Сварка та бійка: спільні посиденьки закінчилися трагедією

Сьогодні 18:45
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Слідчі затримали мешканця Павлограда за завдання тяжких тілесних ушкоджень знайомому. Під час конфлікту підозрюваний напав на потерпілого та сильно побив його. З тяжкими травмами 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Новости Днепра про Сварка та бійка: спільні посиденьки закінчилися трагедією

Слідчо-оперативна група Павлоградського районного відділу поліції з’ясувала, що після зустрічі з товаришами чоловік повернувся додому побитий. Поліцейські карного розшуку встановили, що до побиття причетний 28-річний знайомий потерпілого.

Напередодні чоловіки разом вживали алкоголь, після чого між ними виникла сварка та бійка. Зловмисник побив знайомого по голові, а коли потерпілий упав, продовжив завдавати ударів. Потім залишив місце злочину.

Того ж дня нападника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим за погодженням з окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство продовжується.

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Новости Днепра про Сварка та бійка: спільні посиденьки закінчилися трагедієюУкраїнська Новости Днепра про Сварка та бійка: спільні посиденьки закінчилися трагедієюРусский

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