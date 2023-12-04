Сусіди забили на сполох: у Дніпрі домашній тиран постійно ображав дітей та дружину

Днями до правоохоронців звернулися занепокоєні містяни, які розповіли, що їхній сусід-алкоголік ображає свою родину. Люди чули чоловічий крик та жіночий плач, який доносився з квартири поруч. Ба більше, звуки сварки було добре чутно у всьому під’їзді будинку по вулиці Данила Нечая.
Поліціянти приїхали на виклик. Двері квартири їм відкрив 10-річний хлопчик, який виглядав наляканим. Дитина розповіла інспекторам патрульної поліції, що його батько пиячить та постійно б’є його, маму та 15-річного брата.
Вислухавши дитину, правоохоронці вирішили затримати 47-річного чоловіка, який ображав своїх дітей та дружину. Постраждалі від рук домашнього тирана залишилися вдома.
На чоловіка склали протокол за ст. 173-2 – вчинення насильства в сім’ї КУпАП та тимчасовий заборонний припис.
Як зауважили патрульні, тільки за минулий тиждень вони отримали понад 200 викликів щодо домашнього насильства.
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