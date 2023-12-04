Сусіди забили на сполох: у Дніпрі домашній тиран постійно ображав дітей та дружину

У Дніпрі сусіди допомогли родині, де батько знущався з дітей.

Днями до правоохоронців звернулися занепокоєні містяни, які розповіли, що їхній сусід-алкоголік ображає свою родину. Люди чули чоловічий крик та жіночий плач, який доносився з квартири поруч. Ба більше, звуки сварки було добре чутно у всьому під’їзді будинку по вулиці Данила Нечая.

Поліціянти приїхали на виклик. Двері квартири їм відкрив 10-річний хлопчик, який виглядав наляканим. Дитина розповіла інспекторам патрульної поліції, що його батько пиячить та постійно б’є його, маму та 15-річного брата.

Вислухавши дитину, правоохоронці вирішили затримати 47-річного чоловіка, який ображав своїх дітей та дружину. Постраждалі від рук домашнього тирана залишилися вдома.

На чоловіка склали протокол за ст. 173-2 – вчинення насильства в сім’ї КУпАП та тимчасовий заборонний припис.

Як зауважили патрульні, тільки за минулий тиждень вони отримали понад 200 викликів щодо домашнього насильства.

Куди звернутися за допомогою, якщо стати жертвою домашнього насилля?

на безкоштовну національну гарячу лінію із запобігання та протидії домашньому насильству 0 800 500 335 (зі стаціонарних телефонів) або 116 123 (з мобільних);

на безкоштовну гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства 15-47 (цілодобово);

на спецлінію 102 (поліція);

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