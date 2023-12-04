Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сусіди забили на сполох: у Дніпрі домашній тиран постійно ображав дітей та дружину

Сусіди забили на сполох: у Дніпрі домашній тиран постійно ображав дітей та дружину

Сьогодні 17:59
просмотров

У Дніпрі сусіди допомогли родині, де батько знущався з дітей.

Новости Днепра про Сусіди забили на сполох: у Дніпрі домашній тиран постійно ображав дітей та дружину

Днями до правоохоронців звернулися занепокоєні містяни, які розповіли, що їхній сусід-алкоголік ображає свою родину. Люди чули чоловічий крик та жіночий плач, який доносився з квартири поруч. Ба більше, звуки сварки було добре чутно у всьому під’їзді будинку по вулиці Данила Нечая.

Поліціянти приїхали на виклик. Двері квартири їм відкрив 10-річний хлопчик, який виглядав наляканим. Дитина розповіла інспекторам патрульної поліції, що його батько пиячить та постійно б’є його, маму та 15-річного брата. 

Вислухавши дитину, правоохоронці вирішили затримати 47-річного чоловіка, який ображав своїх дітей та дружину. Постраждалі від рук домашнього тирана залишилися вдома. 

На чоловіка склали протокол за ст. 173-2  – вчинення насильства в сім’ї КУпАП та тимчасовий заборонний припис.

Як зауважили патрульні, тільки за минулий тиждень вони отримали понад 200 викликів щодо домашнього насильства.

Куди звернутися за допомогою, якщо стати жертвою домашнього насилля? 

  • на безкоштовну національну гарячу лінію із запобігання та протидії домашньому насильству 0 800 500 335 (зі стаціонарних телефонів) або 116 123 (з мобільних);
  • на безкоштовну гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства 15-47 (цілодобово);
  • на спецлінію 102 (поліція);
  • у чатбот МВС в месенджері Telegram.

Читайте також:

Новости Днепра про Сусіди забили на сполох: у Дніпрі домашній тиран постійно ображав дітей та дружинуУкраїнська Новости Днепра про Сусіди забили на сполох: у Дніпрі домашній тиран постійно ображав дітей та дружинуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 18:02
У Дніпрі 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху: коментар поліції

Зазначається, що жінка раніше вже намагалася вкоротити собі віку.

Як стягують аліменти з військових: вираховують із «бойових» і не більше 50%
Новини Дніпра
Сьогодні 17:54
Як стягують аліменти з військових: вираховують із «бойових» і не більше 50%

Аліменти – обовязковий платіж, який повинен відраховувати один з батьків…

Зимовий пляж у Дніпрі: як туди потрапити
Новини Дніпра
Сьогодні 17:15
Зимовий пляж у Дніпрі: як туди потрапити

У Дніпрі запрацював зимовий пляж.

У Дніпропетровській області за тиждень 5 людей померло від COVID-19
Новини Дніпра
Сьогодні 16:33
У Дніпропетровській області за тиждень 5 людей померло від COVID-19

На Дніпропетровщині п'ятеро людей померли через коронавірус.

Наверх