Сусіди прийшли на допомогу: у Кам’янському чоловік отруївся чадним газом

65-річного чоловіка прийшли провідати сусіди. Вони виявили, що весь будинок був у диму. Містянина одразу ж винесли на свіже повітря та викликали йому «швидку».
На момент прибуття медиків постраждалий перебував у критичному стані: непритомний, зі зниженим артеріальним тиском і низькою сатурацією – всього 30%. Йому надали необхідну допомогу на місці, після чого доправили до лікарні швидкої допомоги. Через деякий час сатурація становила вже 70%, але у свідомість чоловік так і не приходив, тому пацієнта перевели до реанімаційного відділення.
Наразі лікарі продовжують боротися за життя містянина.
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