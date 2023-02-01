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  • Сусіди прийшли на допомогу: у Кам’янському чоловік отруївся чадним газом

Сусіди прийшли на допомогу: у Кам’янському чоловік отруївся чадним газом

Сьогодні 09:30
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Житель Кам'янського розпалив піч на дачі та ледь не загинув від отруєння чадним газом. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила завідувачка Кам'янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Новости Днепра про Сусіди прийшли на допомогу: у Кам'янському чоловік отруївся чадним газом

65-річного чоловіка прийшли провідати сусіди. Вони виявили, що весь будинок був у диму. Містянина одразу ж винесли на свіже повітря та викликали йому «швидку».

На момент прибуття медиків постраждалий перебував у критичному стані: непритомний, зі зниженим артеріальним тиском і низькою сатурацією – всього 30%. Йому надали необхідну допомогу на місці, після чого доправили до лікарні швидкої допомоги. Через деякий час сатурація становила вже 70%, але у свідомість чоловік так і не приходив, тому пацієнта перевели до реанімаційного відділення.

Наразі лікарі продовжують боротися за життя містянина.

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