Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з’явилося незвичайне графіті

Круто!

На житловому масиві Перемога на косі з’явилося незвичайне синьо-жовте графіті.

Про це повідомляє dnepr.info.

Автори цього малюнку – дніпряни із ніками @anyamystik та @svid.ok.

Виглядає графіті дуже стильно та патріотично. На ньому зображені відомі усім мультиплікаційні герої – Сонік та посіпака Стюарт, але автори перетворили їх на силачів. До того ж персонажі намальовані патріотичними кольорами – синім та жовтим.

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