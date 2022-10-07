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  • Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з’явилося незвичайне графіті

Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з’явилося незвичайне графіті

Сьогодні 18:00
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Круто!

Новости Днепра про Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з'явилося незвичайне графіті

На житловому масиві Перемога на косі з’явилося незвичайне синьо-жовте графіті.

Про це повідомляє dnepr.info.

Автори цього малюнку – дніпряни із ніками @anyamystik та @svid.ok.

Новости Днепра про Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з'явилося незвичайне графіті

Виглядає графіті дуже стильно та патріотично. На ньому зображені відомі усім мультиплікаційні герої – Сонік та посіпака Стюарт, але автори перетворили їх на силачів. До того ж персонажі намальовані патріотичними кольорами – синім та жовтим.

Новости Днепра про Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з'явилося незвичайне графіті

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Новости Днепра про Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з'явилося незвичайне графітіУкраїнська Новости Днепра про Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з'явилося незвичайне графітіРусский

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