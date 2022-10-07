Суперсонік та посіпака-силач: у Дніпрі на ж/м Перемога з’явилося незвичайне графіті

На житловому масиві Перемога на косі з’явилося незвичайне синьо-жовте графіті.
Про це повідомляє dnepr.info.
Автори цього малюнку – дніпряни із ніками @anyamystik та @svid.ok.
Виглядає графіті дуже стильно та патріотично. На ньому зображені відомі усім мультиплікаційні герої – Сонік та посіпака Стюарт, але автори перетворили їх на силачів. До того ж персонажі намальовані патріотичними кольорами – синім та жовтим.
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