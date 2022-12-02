Супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та соняшникову олію: скільки коштують

Яйця
У супермаркетах торгової мережі АТБ найдешевші яйця. Ціна стартує від 57,90 грн за десяток (продаються поштучно). Яйця ТМ “Своя лінія” представлені по 65,50 грн за десяток, а “Квочка” та “Ясенсвіт” – по 66,80 грн за десяток.
Гручка
Середня ціна на гречку у жовтні була на рівні 80,78 грн, а зараз – 76,37 грн. В Ашані її можна купити по 67,30 грн. А в АТБ улюблена крупа українців ще доступніша – по 66,90 грн/кг.
Соняшникова олія
Середня ціна на пляшку рафінованої олії 850 мл від ТМ “Олейна” у жовтні становила 62,44 грн, а зараз – 62,55 грн. В Ашані асортиментна позиція дешевша – 61,50 грн.
Продукт того ж об’єму від ТМ “Щедрий Дар” коштував 65,23 грн, а в грудні – 65,47 грн. У Новусі олія доступніша – по 61,60 грн.
Соняшникова олія в АТБ дешевша. Пляшка 850 мл від ТМ “Олейна” коштуватиме 59,51 грн (акційна ціна). Ціна олії від ТМ “Своя лінія” 900 мл – 60,06 грн.
Читайте також:
Автор:
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 1 грудня…
Протягом усієї ночі на 2 грудня російські окупанти атакували Нікопольський…
Патрульні виявили у чоботі жінки заборонену речовину.
Українці з 1 грудня 2022 року можуть оформити документи для…