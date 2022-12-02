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Супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та соняшникову олію: скільки коштують

Сьогодні 09:30
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На початку грудня крупні українські супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та олію. Стало відомо, скільки коштують продукти на початку зими, а також, де їх можна купити дешевше.

Новости Днепра про Супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та соняшникову олію: скільки коштують

Яйця

У супермаркетах торгової мережі АТБ найдешевші яйця. Ціна стартує від 57,90 грн за десяток (продаються поштучно). Яйця ТМ “Своя лінія” представлені по 65,50 грн за десяток, а “Квочка” та “Ясенсвіт” – по 66,80 грн за десяток.

Гручка

Середня ціна на гречку у жовтні була на рівні 80,78 грн, а зараз – 76,37 грн. В Ашані її можна купити по 67,30 грн. А в АТБ улюблена крупа українців ще доступніша – по 66,90 грн/кг.

Соняшникова олія

Середня ціна на пляшку рафінованої олії 850 мл від ТМ “Олейна” у жовтні становила 62,44 грн, а зараз – 62,55 грн. В Ашані асортиментна позиція дешевша – 61,50 грн.

Продукт того ж об’єму від ТМ “Щедрий Дар” коштував 65,23 грн, а в грудні – 65,47 грн. У Новусі олія доступніша – по 61,60 грн.

Соняшникова олія в АТБ дешевша. Пляшка 850 мл від ТМ “Олейна” коштуватиме 59,51 грн (акційна ціна). Ціна олії від ТМ “Своя лінія” 900 мл – 60,06 грн.

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Новости Днепра про Супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та соняшникову олію: скільки коштуютьУкраїнська Новости Днепра про Супермаркети оновили ціни на яйця, гречку та соняшникову олію: скільки коштуютьРусский

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