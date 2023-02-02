Суперечка з податковим органом – ваші дії

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Що таке податкова суперечка?

Податкова суперечка — це те протиріччя, що виникає між двома сторонами податкових відносин. Іншими словами, це суперечка між податковою службою та певною юридичною особою.

У більшості випадків податкові суперечки є результатом перевірки, яку проводив усередині компанії податковий орган. Після її завершення від компанії можуть вимагати:

додатково нарахувати деякі податки та збори;

сплатити пені та штрафи;

усунути порушення, які виявила перевірка.

Але не завжди власник бізнесу погоджується з тим, що встановила інспекція. У такому разі він може звернутися до податкового органу з оскарженням.

Згідно зі статтею 2 Податкового кодексу України існує два способи вирішення податкових спорів — досудовий та судовий. І вибір того чи іншого варіанта цілком лежить саме на платнику податків.

От тільки слід пам’ятати, що якщо було ініційовано судову процедуру, то скористатися можливістю врегулювати суперечку досудово вже не вийде.

Досудове врегулювання податкових спорів

Далеко не кожне рішення податкової платник податків може оскаржити в досудовому порядку. Тому вдатися до цього способу вирішення спорів ви можете лише за наступних дій інспекції:

податковим органом було подано запити на надання тієї чи іншої інформації, пов’язаної з діяльністю компанії, але ці запити були необґрунтовані або незаконні;

представники інспекції відмовилися реєструвати податкові накладні;

були призначені перевірки, незважаючи на те, що вони вже проводились;

акт перевірки виявився необґрунтованим.

Досудове врегулювання спору дозволить захистити активи компанії

Досудове врегулювання суперечок важливе з багатьох причин. По-перше, воно дозволяє попрактикуватися у захисті своїх прав. І якщо досягти бажаного результату не вдалося, можна звертатися до суду. По-друге, досудове врегулювання суттєво знижує навантаження на судові органи. По-третє, воно дозволяє учасникам спору докласти зусиль до пошуку тих способів вирішення спірних питань, які однаково задовольняли б усіх.

Важливим моментом є й те, що досудове врегулювання суперечок дозволяє компанії захистити свої активи. І або не виплачувати ті кошти, які її вимагали в результаті перевірки, або повернути їх назад, якщо вони вже були виплачені. А тому власникам краще вдаватися спочатку саме до цього способу вирішення спірних питань.

Іншими словами, компанія обов’язково має реалізувати своє право на досудове врегулювання спорів.

Судові податкові суперечки

Згідно з главою 4 Податкового кодексу України, оскаржити те чи інше рішення податкових органів можна, написавши заяву до контролюючого органу вищого рівня. На цій стадії можна вирішити більшу частину суперечок, що виникають. Але є й ситуації, коли суперечку у досудовому порядку вирішити неможливо. І тоді він уже переходить до суду.

Слід зазначити, що суди є досить лояльними стосовно платників податків. А це означає, що ймовірність того, що ваша скарга буде задоволена, є вкрай високою. Більше того, у низці ситуацій компанія може не лише довести, що, наприклад, платежі були нараховані необґрунтовано, а й навіть вимагати компенсацію.

Далеко не завжди розгляд справи в суді відбувається швидко і легко. Як правило, це тривалий процес, у ході якого збиратимуться докази, аналізуватимуться судові прецеденти та буде підготовлено далеко не один документ. Крім того, юридична особа має бути готовою і до ведення справ безпосередньо в суді.

Проте саме судове вирішення податкових спорів є найбільш вірним способом відстояти свої права і домогтися справедливості. Ну і, звичайно, повернути до бюджету компанії кошти, які були у неї необґрунтовано витребовані.

Вирішення податкових спорів вимагає від обох сторін чіткого розуміння власних дій та добрих знань податкового законодавства України. Тому, якщо ви не знаєте відповідних знань, то краще зверніться за допомогою до досвідчених фахівців. Хороші юристи не тільки ретельно вивчать справу, але й допоможуть обрати найбільш підходящий шлях вирішення спору, що виник.

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