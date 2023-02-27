Сумує все місто: на Дніпропетровщині помер відомий футбольний тренер

У Новомосковську пішов з життя відомий футбольний тренер.

Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Олександр Іванович Сігеєв – футбольний тренер. Він почав навчати дітей ще в 1977 році і це стало справою його життя.

Не одне покоління футболістів, в тому числі і професійних, завдячують своїм навичкам саме йому.

Для мене честь, що я знав його особисто. Навіть бачились нещодавно. Не віриться, що він пішов від нас. На своїх сторінках у соцмережах я часто пишу про досягнення спортсменів-вихованців НК ДЮСШ і про це варто згадати, бо Олександр Іванович був одним з тих тренерів, які і зробили нашу міську спортивну школу такою ефективною, – зазначив міський голова.

За словами колишніх вихованців тренера, він допоміг їм полюбити футбол та був суворим, але справедливим наставником.

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