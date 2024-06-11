Сумні грації з глечиками в руках: історія невідомого фонтану у дворі популярного вузу Дніпра

У теплу пору року у Дніпрі масово включають фонтани. Але частина з них у спеку все ж таки залишається без води – вони не працюють уже роками і просто прикрашають вулиці міста скульптурами у чашах. Ті, де скульптур немає – часто перетворюються на клумби чи рівняються з землею.

Журналісти dnepr.info дізналися історію фонтану, де давно немає води, але його скульптури все ще прикрашають двір одного з навчальних закладів Дніпра.

Фонтан «Три грації» було встановлено у дворі Хіміко-технологічного університету ще у 1950-х роках. Тоді була популярна тема робітників, колгоспниць, студентів, тому скульптура жінок у чаші скоріш за все символізувала когось із них. Вони «одягнуті» дуже скромно, у довгі сукні, а в руках тримають щось схоже на глеки, з яких повинна була литися вода. Над їхніми головами розташовані дві чаші. З них також мала литися вода. Таким чином, скульптури жінок, за задумом проектувальника фонтану, мали бути прикриті «стіною» води.

Простому мешканцю місту підійти до фонтану не просто – він знаходиться у внутрішньому дворі навчального закладу, щоб пройти до фонтану потрібно пройти хол в одному з корпусів вузу. Тому найчастіше милувалися на фонтан лише студенти та викладачі.

Поруч із фонтаном знаходилися лавочки і була альтанка. Нині біля фонтану багато зелених кущів, ростуть вони й у самій чаші, вода у фонтан давно вже не подається.

за матеріалами Олени Присягіної, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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