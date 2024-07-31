Суддя з Дніпропетровщини за 17 тисяч доларів замовив викрадення конкурента

Суддя Господарського суду Дніпропетровщини організував план викрадення свого бізнес-партнера.

Суддя Господарського суду Дніпропетровщини замовив викрадення свого бізнес-партнера.

«Служитель Феміди» у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області, – розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Більшість прибутку отримував суддя, а його бізнес-партнер мав значно менший похід.

Для того, аби убезпечити себе від можливих провокацій з боку компаньйона суддя змусив його укласти фіктивний договір позики на 5 мільйонів гривень, які начебто позичила співмешканка судді.

Із поступовим розширенням підприємства суддю все менше влаштовувало керівництво компанією разом з напарником, тож в один момент він вирішив “прибрати” партнера, шантажуючи мільйонною позикою. Однак останній безоплатно відходити від справ не захотів, адже протягом довгого часу вкладав власні кошти у розвиток спільного бізнесу.

Після відмови партнера “бізнесмен” спланував вирішити питання за допомогою фізичної сили – замовив його викрадення. За 17 тисяч доларів чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу правовласності на майно господарства.

Завдяки оперативним діям правоохоронців план було викрито, – повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

За матеріалами ДБР заступником Генерального прокурора судді було відсторонено від посади та повідомлено про підозру у замаху на викрадення людини та організацію незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 КК України).

Сакнція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Дніпро знову визнали найкримінальнішим містом Східної Європи.

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