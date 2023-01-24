Суд не конфіскував стратегічний комбінат на Дніпропетровщині, який належить мільярдеру із Росії - Днепр Инфо
Суд не конфіскував стратегічний комбінат на Дніпропетровщині, який належить мільярдеру із Росії
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Сегодня 14:03

Суд відмовився націоналізовувати комбінат на Дніпропетровщині, який пов'язують з російським мільярдером.

Новости Днепра про Суд не конфіскував стратегічний комбінат на Дніпропетровщині, який належить мільярдеру із Росії

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив позов Мін’юсту та конфіскував у російського мільярдера Михайла Шелкова частину його майна, проте залишив Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, який розташований на Дніпропетровщині.

Натомість ВАКС конфіскував квартиру та паркомісце в Одесі, склад, комплекс будівель та квартиру у Нікополі, трактор Білорусь (!), причіп, Лексус, 4 авто Мітсубісі Паджеро Спорт, грошові кошти на банківських рахунках та 100% частки у статутному капіталі “ВСМПО Титан Україна”, – йдеться в повідомленні.
 

Відомо, що цей комбінат виготовляє продукцію, яку використовують у виробництві російського озброєння: гелікоптерів, бойових літаків, крилатих ракет та ЗРК “Панцир”.

Зазначається, що Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат поставляв в РФ та Білорусь сировину, що містить титан навіть в 2020-2021 роках.

Центр протидії корупції повідомляє, що суд нібито повірив у те, що олігарх позбавився своєї частини комбінату напередодні вторгнення. У той же час Міністерство юстиції наголошувало на тому, що Шелков досі володіє своїми активами.

Але суд відкинув доводи Мін’юсту і таким чином дозволив Шелкову вивести з-під санкцій Демуринський ГЗК, а також дві інші компанії”, — зазначили в ЦПК.

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