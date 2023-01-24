Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив позов Мін’юсту та конфіскував у російського мільярдера Михайла Шелкова частину його майна, проте залишив Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, який розташований на Дніпропетровщині.
Натомість ВАКС конфіскував квартиру та паркомісце в Одесі, склад, комплекс будівель та квартиру у Нікополі, трактор Білорусь (!), причіп, Лексус, 4 авто Мітсубісі Паджеро Спорт, грошові кошти на банківських рахунках та 100% частки у статутному капіталі “ВСМПО Титан Україна”, – йдеться в повідомленні.
Відомо, що цей комбінат виготовляє продукцію, яку використовують у виробництві російського озброєння: гелікоптерів, бойових літаків, крилатих ракет та ЗРК “Панцир”.
Зазначається, що Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат поставляв в РФ та Білорусь сировину, що містить титан навіть в 2020-2021 роках.
Центр протидії корупції повідомляє, що суд нібито повірив у те, що олігарх позбавився своєї частини комбінату напередодні вторгнення. У той же час Міністерство юстиції наголошувало на тому, що Шелков досі володіє своїми активами.
Але суд відкинув доводи Мін’юсту і таким чином дозволив Шелкову вивести з-під санкцій Демуринський ГЗК, а також дві інші компанії”, — зазначили в ЦПК.
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