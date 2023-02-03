Суд Лондона дозволив арешт активів бізнесменів із Дніпра по всьому світу

Лондонський суд розширив можливості арешту активів ексакціонерів Приватбанку та бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадій Боголюбова.

Про це йдеться в рішенні суду, повідомляє “Економічна правда”.

За клопотанням “Приватбанку” суд постановив фактично розширити можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів банку.

Таким чином, установа хоче повернути кошти, які вивели з банку перед націоналізацією в 2016 році. Цими грошима можна буде погасити невиконані зобов’язання банку щодо рефінансування.

Нещодавнє рішення англійського суду надати дозвіл банку отримувати судові накази про арешт активів за кордоном та вимагати від відповідачів надавати подальшу інформацію щодо розкриття активів, що дозволить контролювати виконання судових наказів про арешт активів, є надзвичайно позитивною подією для банку, — прокоментували у пресслужбі ПриватБанку.

Що передувало

Після того, як “Приватбанк” перейшов в держвласність в 2016 році, виявилося, що до націоналізації банк був об’єктом масштабних шахрайських дій. Це призвело до збитків в 5,5 мільярдів.

У грудні 2017 “Приватбанк” подав позов проти Ігоря Коломойського та Геннадій Боголюбова, а також компаній пов’язаних з ними.

Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає, було реалізовано його колишніми власниками. 5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: