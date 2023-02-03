Суд конфіскував титановий кар’єр на Дніпропетровщині, який належить російському мільярдеру

Сьогодні відбулося засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на якому судді все ж конфіскували Демурінський ГЗК, який належить російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

Про це йдеться в вироці суду, який той оголосив 3 лютого.

Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що ВАКС конфіскував майно у російського олігарха Шелкова, проте залишив Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат – одне із стратегічних підприємств на Дніпропетровщині.

ГЗК виробляє титан та іншу продукцію, яку можуть використовувати у виготовленні російського озброєння. ГЗК поставляв в РФ та Білорусь сировину, що містить титан, навіть в 2020-2021 роках.

ВАКС як суд першої інстанції задовольнив позов міністерства частково, так як не знайшов доказів того, що комбінат досі належить мільярдеру. Зазначається, що за чотири дні до початку повномасштабної війни, ВСМПО-Авісма (компанія Шолохова) продала свій основний український актив – ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”. Придбала підприємство компанія Bolatico Limited громадянки України Світлани Ільтьо – усього в 3750 євро.

Тепер же цю угоду визнали фіктивною. Також в дохід держави стягується 100% часток в статутних капіталах компаній Тай-Мінералс й Інвестагро, гроші та майно компаній, про які просило Міністерство юстиції.

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