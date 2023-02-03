Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Суд конфіскував титановий кар’єр на Дніпропетровщині, який належить російському мільярдеру

Суд конфіскував титановий кар’єр на Дніпропетровщині, який належить російському мільярдеру

Сьогодні 17:01
просмотров

Сьогодні відбулося засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на якому судді все ж конфіскували Демурінський ГЗК, який належить російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

Новости Днепра про Суд конфіскував титановий кар'єр на Дніпропетровщині, який належить російському мільярдеру

Про це йдеться в вироці суду, який той оголосив 3 лютого.

Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що ВАКС конфіскував майно у російського олігарха Шелкова, проте залишив Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат – одне із стратегічних підприємств на Дніпропетровщині.

ГЗК виробляє титан та іншу продукцію, яку можуть використовувати у виготовленні російського озброєння. ГЗК поставляв в РФ та Білорусь сировину, що містить титан, навіть в 2020-2021 роках.

ВАКС як суд першої інстанції задовольнив позов міністерства частково, так як не знайшов доказів того, що комбінат досі належить мільярдеру. Зазначається, що за чотири дні до початку повномасштабної війни, ВСМПО-Авісма (компанія Шолохова) продала свій основний український актив – ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”. Придбала підприємство компанія Bolatico Limited громадянки України Світлани Ільтьо – усього в 3750 євро.

Тепер же цю угоду визнали фіктивною. Також в дохід держави стягується 100% часток в статутних капіталах компаній Тай-Мінералс й Інвестагро, гроші та майно компаній, про які просило Міністерство юстиції.

Читайте також:

Новости Днепра про Суд конфіскував титановий кар'єр на Дніпропетровщині, який належить російському мільярдеруУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зник ще 16 грудня: на Дніпропетровщині розшукують 34-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:56
    Зник ще 16 грудня: на Дніпропетровщині розшукують 34-річного чоловіка

    На Дніпропетровщині поліція розшукує безвісно зниклого Івана Задою.

    На Дніпропетровщині затримали комуніста: що йому загрожує
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:24
    На Дніпропетровщині затримали комуніста: що йому загрожує

    У Дніпропетровські області затримали комуніста, який пропагував толітаризм.

    На Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:53
    На Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці

    Сьогодні, 3 лютого, мешканці Зеленодольської громади можуть чути вибухи.

    Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:41
    Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

    У ДТЕК зазначають, що в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит…

    Наверх