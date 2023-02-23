Суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн, – СБУ

Крім того, Оксану Марченко підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур», які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

Саме вони заснували фірму за законами рф, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС рф в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету.

У СБУ нагадали, що раніше повідомили Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади». Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру головному менеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває.

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