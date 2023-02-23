Суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн, – СБУ

Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.
Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур», які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.
Саме вони заснували фірму за законами рф, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС рф в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету.
У СБУ нагадали, що раніше повідомили Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади». Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру головному менеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування триває.
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