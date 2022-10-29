Субота закінчується хорошою новиною: як минув день на Дніпропетровщині

Як цей день минув на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
За його словами, вдень на території регіону ворожих обстрілів не зафіксовано.
Нехай вечір та ніч будуть такими ж тихими. Віримо в ЗСУ, в Президента і все буде Україна, – зазначив Микола Лукашук.
Нагадаємо, раніше ми писали, як минула ніч на Дніпропетровщині.
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