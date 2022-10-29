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Субота закінчується хорошою новиною: як минув день на Дніпропетровщині

Сьогодні 19:38
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248 доба повномасштабного воєнного вторгнення рф в Україну добігає кінця.

Новости Днепра про Субота закінчується хорошою новиною: як минув день на Дніпропетровщині

Як цей день минув на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, вдень на території регіону ворожих обстрілів не зафіксовано.

Нехай вечір та ніч будуть такими ж тихими. Віримо в ЗСУ, в Президента і все буде Україна, – зазначив Микола Лукашук.

Новости Днепра про Субота закінчується хорошою новиною: як минув день на Дніпропетровщині

Нагадаємо, раніше ми писали, як минула ніч на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Субота закінчується хорошою новиною: як минув день на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Субота закінчується хорошою новиною: як минув день на ДніпропетровщиніРусский

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