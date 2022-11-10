«Створив» будинок радгоспів та політкарторжан: хто такий Володимир Самодрига, на честь якого названо вулицю у Дніпрі

У 2015 році у Дніпрі з'явилася вулиця названа на честь Володимира Самодриги. Це архітектор, який прожив у місті все життя і створив кілька знакових будівель, але сьогодні про його діяльність мало хто знає, адже проекти Самодриги було реалізовано майже 100 років тому.

Вивчившись у нинішній академії будівництва та архітектури з кінця 1920-х років Володимир Самодріг почав проєктувати будівлі для міста. Одним із викладачів та наставників архітектора на той час був Олександр Красносельський.

Один із ранніх проектів молодого архітектора – будинок неподалік парку Шевченка. Сьогодні весь його перший поверх «зайнятий» розважальними закладами. Спроектовану 1930-го року будівлю жителі Дніпра прозвали «Домом політкаторжан». Будівля була спроектована у модному тоді стилі конструктивізм. Сьогодні квадратні метри у цьому будинку одні з найдорожчих у місті.

Наступний житловий будинок Самодрига спроєктував у 1935 році. Це була п’ятиповерхова будівля із шестиповерховим головним корпусом. У ній було 100 квартир, а два перші поверхи «підтримували» колони. Частина будинку виходила на центральний проспект.

Того ж року Самодрига спроектував «Будинок радгоспів» та реконструював корпус №2 ДНУ ім. О. Гончара. 1940 року ним було «створено» будівлю школи №23.

Остання значна його робота – реконструкція «Будинку фахівців» – це будівля на розі центрального проспекту, де знаходився кінотеатр «Жовтень». Після Другої світової війни від дому збудованому на початку 1930-х років залишилася лише «коробка». У 1950-х Самодріга вигадав проект його реконструкції, а в 1957 році до будинку було прибудовано корпус із двозальним кінотеатром.

Після цього архітектор зосередився на викладацькій діяльності.

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