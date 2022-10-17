Ступінь рідкості 7 із 7: в Україні продали унікальну монету номіналом у 5 копійок

Унікальну монету номіналом 5 копійок виставили на аукціоні Violity. Він давно набув популярності в нашій країні. Українці виставляють на ньому унікальні монети зі своїх колекцій – трапляються рідкісні цікаві екземпляри.
Продавець зазначив, що монета знаходиться у Запорізькій області. Він показав свою монету з обох боків. П’ятак був виготовлений з немагнітної сталі 1992 року. Відзначено, що ступінь рідкості монети становив 7 із 7. Також зазначено, що зразковий тираж – менше 300 екземплярів. Власник монети запропонував оцінити стан монети на знімку.
Лот був представлений 28 вересня та отримав 87 ставок, за ним стежили 152 особи. Його вдалося продати 12 жовтня майже вдвічі дорожче від початкової ціни – за 7101 грн.
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