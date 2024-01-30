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Студентка з Дніпра видавала себе за хлопця-військового та видурила 800 тис на сайті знайомств

Сьогодні 11:19
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У Дніпрі викрили курсантку правоохоронного вишу, яка обманювала людей на сайтах знайомств.

Новости Днепра про Студентка з Дніпра видавала себе за хлопця-військового та видурила 800 тис на сайті знайомств

Деталі розповіли в Державному бюро розслідувань (ДБР) та Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

20-річна дівчина, яка навчається в одному із правоохоронних вишів Дніпра, зареєструвала сторінку на сайті знайомств від імені хлопця. Для оформлення профілю вона взяла дані та фото реальної людини, які вкрала з чужої сторінки в соцмережах. Після цього вона писала з фейкового акаунту дівчатам та зав’язувала з ними бесіди. 

Видаючи себе за військовослужбовця, вона познайомилась з потерпілою. Шахрайка писала від імені хлопця романтичні повідомлення. Постраждала, не здогадуючись з ким насправді говорить, дала свій номер телефону та листувалася з підозрюваною в месенджерах. 

Кілька разів шахрайка навіть говорила телефоном з жертвою від імені хлопця. Голос, схожий на жіночий, “кавалер” пояснював тим, що в дитинстві йому зробили операцію на зв’язках. 

Новости Днепра про Студентка з Дніпра видавала себе за хлопця-військового та видурила 800 тис на сайті знайомств

Як зазначили в ДБР, згодом “залицяльник” написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю.

Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана, – зазначили у бюро.

Пізніше “залицяльник” розповів, що нібито потрапив під ворожий обстріл під Бахмутом, отримав серйозне поранення та потребує грошей на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки.

Тепер курсантка одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка видавала себе за іншу людину та видурила гроші, піде під суд за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Наразі підозрювана під вартою.

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Новости Днепра про Студентка з Дніпра видавала себе за хлопця-військового та видурила 800 тис на сайті знайомствУкраїнська Новости Днепра про Студентка з Дніпра видавала себе за хлопця-військового та видурила 800 тис на сайті знайомствРусский

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