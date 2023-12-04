Студентам та викладачам врегулюють право на відстрочку. У Раді готують низку нововведень

У Раді обговорюють нововведення щодо мобілізації та демобілізації.

Наразі серед всіх партій сформували парламентську робочу групу, яка розгляне низку законів, що врегулюють питання мобілізації та військової служби. Про це під час Єдиного телемарафону повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За словами посадовця, є потреба в ротації на фронті, тож необхідно підготувати заміну бійцям, які вже тривалий час перебувають “на нулі”. Для цього треба врегулювати низку законопроєктів. Це зроблять після консультації з військовим керівництвом, зазначив Цимбалюк.

Які нововведення готують?

Одне із нововведень стосується тих, хто повернувся з полону. Таким людям хочуть забезпечити відпустку тривалістю 90 днів та грошове забезпечення. Для цього нардепи мають прописати нормативні документи, щоб бійці розуміли, які довідки та акти вони мають отримати під час проходження ВКЛ чи лікування після поранення. Також треба зрозуміти, що з цього має забезпечити держава. Цей процес хочу максимально дебюрократизувати, але як вийде – побачимо.

Хочуть урегулювати встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців, а також людей, які мають інвалідність першої, другої групи.

Мають розібратися зі встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт. Окрім цього, законопроєкт передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: