Сцена-арена та крісла як у Стародавньому Римі: як виглядав згорілий літній театр у парку Шевченка

Трохи менш як сто років тому у парку Шевченка у Дніпрі працював «Зелений театр». Він знаходився просто неба, між дерев, квітів і кущів, тому й отримав таку назву. Споруда на той час була величезною і виглядала дуже красиво.

У 1920-х роках парк Шевченка став місцем відпочинку, доступним для всіх без винятку городян. На початку 1930-х розпочалося будівництво незвичайного театру. Він повинен був перебувати під відкритим небом і мати гарну акустику. 1935 року такий театр з’явився. Знаходився він нижче за Палац студентів, потрапити до «залу» можна було спустившись центральною алеєю парку.

Сама споруда була у вигляді арени, за якою розміщувалися музиканти, а глядачі сиділи півколом, як у амфітеатрі. Розрахований театр був на 3 тис місць, з яких 2,5 тис глядачів могли дивитися виставу сидячи, решті доводилося стояти.

У Зеленому театрі проводилися мітинги, збори, народні гуляння, вистави самодіяльності. Сцена була залита з бетону, а ось «стільці» в залі для глядачів і дах були дерев’яні.

Проіснував театр недовго. Під час Другої світової війни він згорів. Після цього його не відновлювали.

Сьогодні про те, що колись у парку був величезний театр, нагадують лише «залишки» від сцени у вигляді «плям» бетону та кілька сходинок, що йшли між рядами.

Навколо все поросло травою.

Замість «Зеленого театру» у Шевченковому парку після Другої світової війни створили ще один «літній» театр. Але ні красою форми, ні кількістю місць для глядачів не нагадував колишній. Це була просто сцена, перед якою стояли кілька рядів лав.

Через деякий час у парку було збудовано той літній театр, який сьогодні знають усі жителі Дніпра.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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