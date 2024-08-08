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  • Стріляє в собак та лякає дітей: у Кривому Розі скаржаться на небезпечного сусіда

Стріляє в собак та лякає дітей: у Кривому Розі скаржаться на небезпечного сусіда

Сьогодні 13:05
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У Кривому Розі від агресивного чоловіка страждають жителі мікрорайону.

Новости Днепра про Стріляє в собак та лякає дітей: у Кривому Розі скаржаться на небезпечного сусіда

Мешканці мікрорайону Індустріальний, 77 скаржаться на небезпечного сусіда. За словами людей, чоловік стріляє в безхатніх собак на очах у дітей. Тих, кого не вбив, отруює. Також — нещодавно напав на сусіда та проломив йому голову через паркомісце.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Жителі вже написали заяви до поліції. Також повідомляють, що чоловік прикривається тим, що він колишній військовий. Чи дійсно це так — невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі в орендованній квартирі знайшли виснажених від голоду тварин. 

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Новости Днепра про Стріляє в собак та лякає дітей: у Кривому Розі скаржаться на небезпечного сусідаУкраїнська Новости Днепра про Стріляє в собак та лякає дітей: у Кривому Розі скаржаться на небезпечного сусідаРусский

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