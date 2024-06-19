Стрілянина в центрі Дніпра: правоохоронці затримали деяких учасників сутички в кафе

Учасників озброєної сутички в центрі Дніпра встановили.

Ввечері 1 червня, на вулиці Барикадній, невідомий чоловік розпочав стрілянину.

У середу, 19 червня, поліція повідомила про затримання учасників сутички.

Встановлено, що в одному із закладів міста між чоловіками виник конфлікт. Підозрювані поводили себе зухвало та вчинили бійку, в ході якої один з них наніс ножове поранення чоловіку. Залишивши заклад, фігуранти влаштували стрілянину в центрі міста.

Поліціянтам відомі всі учасники конфлікту, які одразу після скоєння злочину почали переховуватись від правоохоронців на території інших областей.

Наразі відомо, що слідчі повідомили двом чоловікам віком 37 та 28 років про підозру за фактами стрілянини, а третьому — за нанесення ножового поранення.

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