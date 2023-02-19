Стрілянина в Кривому Розі та поліцейська спецоперація: правоохоронці розповіли деталі

У Кривому Розі ввечері 18 лютого сталася стрілянина.

Увечері 18 лютого в Кривому Розі сталася перестрілка. У дворі багатоквартирного будинку було чутно постріли. В місті оголосили план-перехоплення. Місцеві ЗМІ повідомили, що стрілка затримали.

За словами поліцейських, 18 лютого до них надійшло повідомлення про стрілянину в Металургійному районі Кривого Рогу. Як пізніше з’ясували правоохоронці, між місцевими мешканцями стався конфлікт, внаслідок якого розпочалася стрілянина. На щастя, ніхто не постраждав.

В місті оголосили план-перехоплення і поліцейські затримали двох учасників стрілянини. Ними були чоловіки віком 30 та 31 років. У них вилучили помпову рушницю та пістолет.

За фактом стрілянини відкрили два кримінальних провадження: за статтею про замах на умисне убивство та хуліганство. Слідство триває.

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