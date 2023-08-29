Стрілянина у Дніпрі: патрульний застрелив чоловіка, який напав на поліцейських

У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи пролунали постріли.

Чоловік, якого намагалися реанімувати медики – загинув. У його смерті підозрюють патрульних.

Про це повідомив “Інформатор”.

Усе сталося ввечері на розі проспекту Мазепи та вулиці Авіаційної. Попередньо відомо, що патрульні зупинили водія авто Jaguar. Під час перевірки документів між інспекторами та чоловіком виник конфлікт. Кермувальник кидався на правоохоронців, погрожував розправою та бив руками.

У якийсь момент пролунав постріл. Ймовірно, патрульний вистрелив у агресивного водія з табельного пістолета. Медики, які приїхали на виклик, намагалися реанімувати пораненого, але змогли тільки констатувати смерть.

Понад годину на місці події проводили слідчі дії, через що патрульні перекривали проспект Мазепи у напрямку вулиці Київської.

Крім цього, ЗМІ повідомляють, що на місце події приїхала жінка загиблого.

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