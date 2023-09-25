Стрілянина у Дніпрі 29 серпня: чоловік перед інцидентом міг пошкодити інше авто. Нові деталі

З'ясувалися нові подробиці про застреленого патрульними водія.

Джумбері Сілогава, якого застрелив патрульний на проспекті Івана Мазепи 29 серпня, за декілька годин до своєї смерті міг спричинити невелику ДТП. У телеграм-каналі “Дніпро Оперативний” з’явилося відео, на якому можна побачити загиблого та його супутницю.

На записі, який нібито відзняли камери спостереження 29 серпня, видно, що Сілогава на швидкості залетів до АЗС на Полтавському шосе.

На той момент Сілогава та його супутниця Тетяна Патинка їхали в іншому автомобілі. Повідомляється, що, заїжджаючи на заправку, водій на швидкості влетів у тротуар та трохи понівечив авто.

Після цього він зупинився, а жінка схожа на Тетяну Патинку вийшла з авто, щоб оцінити пошкодження.

Після цього автівка рушила у Дніпро, де згодом і сталася стрілянина. Припускається, що водій, пошкодивши автомобіль КІА, пересів на той самий “Ягуар”, який згодом порушив ПДР і був зупинений патрульними.

Побачити повне відео можна ТУТ.

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