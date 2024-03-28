Стрілянина на кладовищі: з’явилися деталі конфлікту зі зброєю в Самарському районі Дніпра

З'явилися деталі стрілянини в Самарському районі Дніпра.

Учора, 27 березня, на спецлінію “102” повідомили про стрілянину у Самарському районі Дніпра. На місце оперативно прибули патрульні.

Дніпрянин посеред білого дня влаштував стрілянину на кладовищі.

З’ясувалося, що конфлікт між затриманим та 25-річним потерпілим стався на одному з міських цвинтарів, в результаті чого зловмисник схопив травматичний пістолет і вистрілив у чоловіка та його 43-річну матір.

Юнак має ушкодження голови та ноги, а його матір швидка госпіталізувала з ушкодженням черевної порожнини. 34-річного стрільця затримали.

Наразі затриманому повідомлено про підозру.

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