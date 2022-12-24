Стріляли з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Окупанти скерували понад 60 снарядів на Нікопольський район. Обстріляли з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії три громади – Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Попередньо, люди не постраждали.

У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства і майно садового товариства. В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються.

Решта районів мали тиху ніч – без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.

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