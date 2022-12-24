Стріляли з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії: як минула ніч на Дніпропетровщині

Окупанти скерували понад 60 снарядів на Нікопольський район. Обстріляли з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії три громади – Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Попередньо, люди не постраждали.
У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства і майно садового товариства. В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються.
Решта районів мали тиху ніч – без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.
Читайте також:
Автор:
Іноді бійці знаходять унікальні речі.
Криворожанину, який замінував будинок, оголосили вирок.
Поліція Кривого Рогу розшукує зниклого безвісти 80-річного Олександра Моторного.
Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі на тролейбусні та трамвайні маршрути…