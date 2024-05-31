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Стрілок з Дніпропетровщини виборов срібло на Чемпіонаті Європи

Сьогодні 08:37
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Денис Кушніров представив Дніпропетровську область на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби.

Новости Днепра про Стрілок з Дніпропетровщини виборов срібло на Чемпіонаті Європи

Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства молоді та спорту.

На цей раз Чемпіонат Європи з кульової стрільби відбувся у Хорватії, там Денис Кушніров у складі тріо отримав срібну винагороду за стрільбу зі швидкострільного пістолета. У складі тріо також були Максим Городинець та Володимир Пастернак.

Вітаємо наших віцечемпіонів Європи та їх тренерів! Продовжуємо вболівати за українців в Осієку. ЧЄ триватиме до 8 червня, – написали у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції.

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