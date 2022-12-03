Стовп диму видно за декілька кілометрів: у центрі Дніпра почалася масштабна пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

3 грудня, у середмісті Дніпра почалася сильна пожежа. Про це повідомляють очевидці.
Попередньо, горить закинута будівля, але чекаємо уточнень від рятувальників. Вогнеборці вже на місці події і займаються гасінням вогню.
Дим видно навіть з лівого берегу, а вулиці поблизу осередку займання затягнуло густим димом.
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