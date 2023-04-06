Ставили на зеро: у Підгородному накрили підпільний гральний бізнес

Троє мешканців Підгородного організували незаконний гральний бізнес у мережі Інтернет.

За даними слідства, організована група у складі трьох осіб облаштувала гральний заклад у Підгородному. Протягом півтора року1 учасники забезпечували умови користування симуляторами гральних автоматів без ліцензії з доступом до азартних ігор через Інтернет. Гравці отримували доступ лише за попереднім дзвінком адміністратору. Виручені від грального бізнесу кошти організатор розподіляв між учасниками групи.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщенні грального закладу правоохоронцями вилучено мобільні телефони, кошти, комп’ютерну техніку та документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Повідомлено про підозру організатора та двох учасників організованої групи за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

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