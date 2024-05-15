Став храмом УПЦ: як тепер виглядає колишній кінотеатр «Металург» у Дніпрі (ФОТО)

Одразу після звільнення Дніпра у 1943 році у місті стали відновлювати не лише житлові будинки, а й кінозали. Спочатку вони концентрувалися лише у центрі міста, але згодом їх почали будувати у різних районах Дніпра. Наприкінці 1950-х вони стали обов'язковою частиною забудови житлових масивів.

Згодом частину кінотеатрів було закрито. Будівлі, в яких вони розміщувалися, були або знесені або пристосовані під різні цілі.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав кінотеатр «Металург», який уже кілька років є храмом.

Кінотеатр «Металург» відкрився на лівому березі Дніпра у 1958 році. Його збудували на проспекті Металургів, на той час це було одне з робітничих селищ. Кінотеатр розрахований на 400 місць. Дуже швидко він став культурним осередком району. До його побудови місцеві жителі, щоб побувати в кінозалі, змушені були їздити на правий берег, розваг та культурних закладів у цьому районі не було.

Вечорами до каси вишиковувалися черги, біля кінозалу призначалися зустрічі та побачення, ті, хто не потрапив у кіно, просто прогулювалися повз «Металург» або проводили час на лавках біля кінотеатру.

Проект будівлі яким побудували кінотеатр був типовим на той час – у стилі сталінського ампіру.

Кінотеатр «Металург» пропрацював до середини 1990-х років, але потім закрився. Кілька років будівля стояла порожня, але згодом будівля була передана УПЦ і стала храмом. На дах встановили бані з хрестами.

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