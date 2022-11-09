«Старуха», «Ад» та «Становий»: як виглядали і де знаходилися затонулі острови у Дніпрі (ФОТО)

Нещодавно у Дніпрі з-під поверхні води «виглянув» один із старих островів під назвою «Чортів острів». Сталося це тому, що рівень води в річці став меншим. Ще на початку минулого століття між правим і лівим берегом нашого міста було багато таких невеликих клаптиків суші, куди можна було пристати на човні та провести день на острові. З будівництвом ДніпроГЕС усі вони пішли під воду.

Наприклад, мало хто знає, але нижче за Монастирський остров був Воронцовський. На ньому любили відпочивати мешканці Дніпра на початку 1900-х років. Місце виглядало вкрай мальовничо, але сьогодні ми можемо помилуватися цим островом лише на фото. Нині місце Воронцовського острова зайняв Веслувальний канал.

Острів був гігантським і займав площу рівну кільком нинішнім житловим масивам. Його довжина становила щонайменше 4 км, а ширина – близько 2 км. Його також називали «Становим», оскільки козаки встановлювати тут «стани» для сезонної риболовлі, бо тут було багато риби. На острові росло багато дерев, навесні він затоплювався водою. Острів кілька разів переходив із рук. У 1933 році він повністю зник під водою. Наприкінці 1940-х острів ненадовго з’явився з води, але частина, що «виринула», була такою маленькою, що його прозвали «острів Солов’їний». З будівництвом набережної на Воронцовському острові намили косу і тепер на ньому обґрунтували будівлі та дороги.

Неподалік річки Самари знаходяться три невеликі острови. До 1930-х років це була одна велика територія, але через підйом води вона «роздробилася». Назва в нього була досить незвичайна: «Старуха», але пізніше змінилася на «Олексіївський». Точні його розміри не відомі, але згідно з даними істориків, у Самарі водилося дуже багато риби, а на острові козаки облаштовували «догляди» та «стани» для риболовлі.

Вважається, що на цьому острові відбулася битва між козаками під проводом Івана Сірка та татарами.

Не можна сказати, що «Старуха» був затоплений повністю, але й повноцінним островом він перестав бути. Сьогодні мешканці Дніпра ще можуть побачити його «залишки» на річці.

Між берегом Дніпра та Монастирським островом раніше знаходився острів «Попова коса». Втім, так його називали останні сто років. На ранніх генеральних планах міста він значиться як «Чортів острів» або «Острів Пекло». Прозваний так через те, що течія біля острова змінювала свій напрямок і часто плавців з острова затягувала на дно. Попадали у «воронку» і ті, хто пропливав повз або намагався причалити до берега острова на човні. Острів, відомий з дня заснування Дніпра регулярно змінював свої обриси. Викликано це було особливостями течії річки, але понад 200 років тому цього факту не знали і острів намагалися оминати десятою дорогою.

Зараз він перебуває під водою, але зрідка з’являється на поверхні води. Здебільшого побачити «Чортів острів» можна влітку.

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