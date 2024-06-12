Старт Євро-2024 вже цієї п’ятниці: ТОП-8 пісень присвячених нашій збірній з футболу

Вже цієї п'ятниці стартує футбольний турнір Євро-2024 на якому гратиме і українська збірна. У минулі роки, коли Україна проходила на різні світові та європейські чемпіонати, українські артисти випускали пісні на підтримку футбольної збірної.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку пісень, присвячених збірній Україні з футболу та її виступам на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу за останні кілька років.

2006 для фанатів футболу в Україні був справжнім святом. Для збірної це був дебют на чемпіонаті Світу, який закінчився у ¼ фіналу поразкою від Італії. Тож дебют можна назвати цілком вдалим. Тодішній тренер команди Олег Блохін був включений до списку 10 найкращих тренерів національних збірних світу.

Ще 2004 року гурт ТНМК виконав пісню «Та Ти Шо», де йшлося про те, що Україна виграла чемпіонат світу. Чи варто говорити про те, що 2006 року пісня швидко стала хітом.

З нагоди самої поїздки збірної України на Чемпіонат світу 2006 року гурт «Юркеш» випустив пісню «Мундіаль».

Також у 2006 році гурт «Тартак» випустив пісню «Україно, забивай!» на підтримку нашої збірної.

Поїздка на Мундіаль у 2006 році виявилася надзвичайно надихаючою для українських артистів. У пісні Mad Heads XL & Co було задіяно велику кількість українських виконавців.

У 2012 році до Євро-2012, яке приймала Україна та Польща хореограф, постановник танців та співак Амадор Лопес разом із гуртом Rumbero’s випустили пісню «Футбол – Це Україна».

2016 року збірна України з футболу пробилася на чемпіонат Європи. На турнірі кожна збірна мала представити свою музичну «візитку». Нею для наших футболістів стала пісня «Їхали козаки у виконанні гурту «Тінь сонця».

У 2018 році при відборі на чемпіонат Європи 2020 року Олександр Положинський зі своїм новим гуртом «Був’є» презентував пісню «Ось тобі моя рука», присвячену нашій збірній з футболу.

Група PATSYKI Z FRANEKA у 2020 році для збірної з футболу та українських уболівальників записала пісню «ЖовтоСіні».

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