Старовинна церква між багатоповерхівками: як ж/м Покровський виглядав 30 років тому (ФОТО)

Основну масу житлових масивів у Дніпрі почали зводити у 1970 –х роках. Тоді з’явилось багато нових, але типових за плануванням та зовнішнім виглядом будинків на правому та лівому березі міста.

Раніше житловий масив на правому березі міста мав назву Комунар, нині – це Покровський. І за задумом архітекторів він повинен був стати частиною району під назвою «Петровський», в цей район також мали входити житлові масиви Червоний Камінь та Парус. Але великого району, яким його задумували інженери, архітектори та проектувальники не вийшло, назва не прижилася, а один район був розділений на кілька мікрорайонів.

Свою назву «Комунар» отримав від «імені» головної вулиці, навколо якої він був побудований. За документами, він проходив як «друга черга Петровського житлового масиву». Перші будинки тут почали з’являтися наприкінці 1970 -х.

Разом з ними в дворах з’явилися дитячі майданчики, поблизу відкривались магазини. Люди отримували квартири, оселялися в будинка, а поблизу тривало будівництво мікрорайону.

Будували тут в основному 9 та 16-поверхові будинки. Деякі з дев’ятиповерхівок були пофарбовані у білі та блакитні кольори, як символ того, що вони знаходяться біля води.

До будівництва багатоповерхівок у прибережній зоні в селі Діївка були один і два -поверхові будинки. Ці будинки були зруйновані, але Хрестовоздвіженська церква, що була побудована на территорії сучасного житлового масиву у 1810-х роках залишили. Нині вона стоїть між дворами багатоповерхівок. Ззовні її будівля практично не змінилась, але фасад храму безліч разів був фарбований у різні кольори, так що дізнатись, якого кольору церква була за задумом того, хто її зводив – неможливо. Храм вважається однією з найстаріших святинь нашого міста.

Ще одна визначна памятка мікрорайону – це плавні на річці, влітку тут полюблять відпочивати місцеві мешканці і не тільки вони.

У 1995 році на масиві Покровський було відкрито нову станцію метро.

фото: блог Артема Костюка, Ю. Савенков, Л. Соколова, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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