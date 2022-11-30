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  • Starlink тепер можна ввозити в Україну без мита та ПДВ, але його вартість зросте

Starlink тепер можна ввозити в Україну без мита та ПДВ, але його вартість зросте

Сьогодні 18:30
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Кабінет міністрів України звільнив від ввізного мита та ПДВ обладнання супутникового інтернету Starlink.

Новости Днепра про Starlink тепер можна ввозити в Україну без мита та ПДВ, але його вартість зросте

Як зазначається в заяві прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це здешевить їх вартість і дозволить забезпечити їх для більшої кількості людей і організацій.

Сьогодні ми затвердили необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їх вартість і дозволить забезпечити їх для більшої кількості людей і організацій, — зазначив глава уряду.

Відзначимо, що з 29 грудня вартість Starlink для українців зросте.

Компанія Ілона Маска підвищила вартість місячної абонплати за користування послугою супутникового інтернету Starlink у різних країнах, зокрема в Україні. Нова ціна автоматично почне діяти з 29 грудня – тепер з українців попросять не $60, а $75 на місяць. При цьому, як свідчать оновлені дані на сайті компанії, термінали Starlink теж подорожчали. Якщо раніше вони коштували $500, то тепер потрібно заплатити $700.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в Пунктах незламності можуть встановити Старлінки. 

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Новости Днепра про Starlink тепер можна ввозити в Україну без мита та ПДВ, але його вартість зростеУкраїнська Новости Днепра про Starlink тепер можна ввозити в Україну без мита та ПДВ, але його вартість зростеРусский

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