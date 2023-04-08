Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам’янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висоти

Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам’янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висоти

Сьогодні 12:55
просмотров

У п'ятницю, 7 квітня, до однієї з лікарень Дніпра доставили 14-річного хлопчика з Кам'янського у важкому стані. Його з великою кількістю травм госпіталізували до реанімації.

Новости Днепра про Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам'янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висоти

Як з’ясувалося, підліток заліз на покинуту будівлю в рідному місті. Про це повідомляє Інформатор

Очевидно, опинившись на висоті, дитина не втримала рівновагу. Хлопчик упав з висоти 7-8 метрів. Зараз йому рятують життя дніпровські медики. 

Усі подробиці з’ясовуються.

Читайте також:

Новости Днепра про Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам'янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висотиУкраїнська Новости Днепра про Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам'янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висотиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на могилі Поля знайшли кістки: можливо, вони належали людині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    У Дніпрі на могилі Поля знайшли кістки: можливо, вони належали людині

    Сьогодні, 8 квітня, вранці у Севастопольському парку в Дніпрі на…

    Шукали всю ніч: у Дніпрі біля водойми знайшли зниклого 9-річного хлопчика з переохолодженням
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:38
    Шукали всю ніч: у Дніпрі біля водойми знайшли зниклого 9-річного хлопчика з переохолодженням

    У Дніпрі майже добу тривали пошуки 9-річного Івана Преображенського. Вони…

    В окупованій Феодосії у Криму чули “бавовну” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:08
    В окупованій Феодосії у Криму чули “бавовну” (ФОТО)

    У анексованому Росією Криму знову сталася "бавовна". У місті Феодосія…

    У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:53
    У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарні

    У п'ятницю, 7 квітня, у Дніпрі автомобіль марки Chevrolet влетів…

    Наверх