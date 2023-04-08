Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам’янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висоти

У п'ятницю, 7 квітня, до однієї з лікарень Дніпра доставили 14-річного хлопчика з Кам'янського у важкому стані. Його з великою кількістю травм госпіталізували до реанімації.

Як з’ясувалося, підліток заліз на покинуту будівлю в рідному місті. Про це повідомляє Інформатор.

Очевидно, опинившись на висоті, дитина не втримала рівновагу. Хлопчик упав з висоти 7-8 метрів. Зараз йому рятують життя дніпровські медики.

Усі подробиці з’ясовуються.

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