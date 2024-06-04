Стало відомо, якими саме ракетами атакували Дніпро вранці 4 червня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про тип ракет, якими сьогодні вранці атакували Дніпро.

Вранці 4 червня, росіяни завдали удару по Дніпропетровській області двома крилатими ракетами “Іскандер-К”, випущеними з території окупованого Криму. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Два Іскандери збили в Дніпрі, але через падіння уламків є значні руйнування.

У прокуратурі показали воронку, яка утворилася на місці атаки.

Ракетна атака на Дніпро 4 червня – що відомо?

Вранці 4 червня жителі Дніпра чули потужні вибухи. Згодом з’ясувалося, що місто атакували кількома ракетами. Станом на 10:00 відомо про сімох поранених, серед них двоє дітей – 17-річний хлопець, якого оперують в лікарні, а також 1-місячне немовля.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті пошкоджені понад 10 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, лікарня, школа, вибито понад 300 вікон.

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