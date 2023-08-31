Стало відомо, який запобіжний захід обрали для патрульного в Дніпрі, що застрелив людину

Суд обрав запобіжний захід для патрульного, який застрелив чоловіка у Дніпрі.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Цілодобовий домашній арешт на 60 діб — такий запобіжний захід обрали патрульному, який смертельно поранив чоловіка після затримання авто.

Нагадаємо, на засіданні він заявив, що не вважає себе винуватим.

З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані, я не робив. У той день на мене і на мою колегу напали. Після того як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності застосував зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги.

Адвокатка патрульного Юлія Сегеда під час засідання зазначила, що обвинувачений врятував життя своїй напарниці, на яку напали жінка та загиблий чоловік.

Нагадаємо, раніше ЗМІ показали відео моменту бійки патрульних з порушниками, яке може свідчити про те, що водійка-пасажирка та застрелений чоловік напали на поліцейських. Поліція також відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на патрульних, але ймовірній нападниці ще не висували обвинувачення.

Зауважимо, що бодікамери патрульних зафіксували спілкування патрульних з жінкою та загиблим чоловіком. Спочатку відбулася словесна перепалка, але згодом почалася бійка, під час якої інспектори отримали травми, а нападник – смертельне кульове поранення.

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