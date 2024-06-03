Стало відомо, який парк Дніпра є найкращим

Другий рік поспіль найкращим парком Дніпра стає Сквер Олександра Усачова, що на лівому березі міста. Як повідомили в Департаменті парків та рекреацій, найбільше голосів під час конкурсу “Найкращий парк/сквер – 2024” віддали саме за цю зелену зону.
Трійка лідерів є такою:
Зауважимо, що найкращий парк обирали під час голосування у соцмережах.
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