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Стало відомо, який парк Дніпра є найкращим

Сьогодні 19:58
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У Дніпрі обрали найкращий сквер.

Новости Днепра про Стало відомо, який парк Дніпра є найкращим

Другий рік поспіль найкращим парком Дніпра стає Сквер Олександра Усачова, що на лівому березі міста. Як повідомили в Департаменті парків та рекреацій, найбільше голосів під час конкурсу “Найкращий парк/сквер – 2024” віддали саме за цю зелену зону.

Трійка лідерів є такою:

  • І місце – Сквер Олександра Усачова – 2170 голосів;
  • ІІ місце – Молодіжний парк “Новокодацький” – 415 голосів;
  • ІІІ місце – Скверу Металургів – 325 голосів.

Зауважимо, що найкращий парк обирали під час голосування у соцмережах. 

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Новости Днепра про Стало відомо, який парк Дніпра є найкращимУкраїнська

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