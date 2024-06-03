Стало відомо, який парк Дніпра є найкращим

У Дніпрі обрали найкращий сквер.

Другий рік поспіль найкращим парком Дніпра стає Сквер Олександра Усачова, що на лівому березі міста. Як повідомили в Департаменті парків та рекреацій, найбільше голосів під час конкурсу “Найкращий парк/сквер – 2024” віддали саме за цю зелену зону.

Трійка лідерів є такою:

І місце – Сквер Олександра Усачова – 2170 голосів;

ІІ місце – Молодіжний парк “Новокодацький” – 415 голосів;

ІІІ місце – Скверу Металургів – 325 голосів.

Зауважимо, що найкращий парк обирали під час голосування у соцмережах.

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